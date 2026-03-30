Powiat ostrowski. Koniec stypenium im. Jana Kompałły? Jest decyzja Rady Powiatu

Stypendia starosty imienia księdza Jana Kąpały to piękna tradycja, która funkcjonuje już od 14 lat, natomiast Stowarzyszenie Kogutorium wniosło zastrzeżenie co do dostępności tego stypendium dla wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych. Stowarzyszenie skierowało tą sprawę do prokuratury i prokuratura zasugerowała, zajęła stanowisko, że w pewnych paragrafach faktycznie jest to niezgodne, że faktycznie nie ma w pełni zabezpieczonej, zagwarantowanej dostępności dla wszystkich uczniów.

Na czym to polega? My określiliśmy, że stypendium ma dostać 50 uczniów i rady pedagogiczne w tym momencie desygnują do tego stypendium.W mieście na przykład jest inaczej, że wszystkie dzieci, które osiągną 5,6 otrzymują, czyli będzie 200, 300, 400 otrzymują takie stypendium. A u nas były te ograniczenia, bo chodziło nam też o pewną elitarność, ograniczyliśmy to do 50 osób. Mało tego, zastosowaliśmy dodatkowe kryterium.

Stanowisko Kogutorium było takie, że powinniśmy i prokuratury też, że powinniśmy ograniczyć ją tylko i wyłącznie do kryterium, jakim są oceny. A my braliśmy pod uwagę wyniki sportowe, postawę społeczną i dlatego postanowiliśmy tą uchwałę uchylić i rozpoczynamy pracę nad nową uchwałą.