100 lat historii sportu zamknięte w książce. O męskiej koszykówce w Ostrowie [POSŁUCHAJ]

100 lat koszykówki męskiej w Ostrowie w książce. I to niemałej, bo liczącej blisko 800 stron.

Napisał ją Piotr Musieł, pasjonat sportu i koszykówki. Zajęło mu to trochę, ale ... jak sam przyznaje - było warto.

To niezwykle ciekawa historia.

Interesuję się koszykówką od 30 lat. Chodzę na mecze koszykówki w Ostrowie. Od 7-8 lat zacząłem drążyć historię ostrowskiej koszykówki.No i kilka lat temu dotarłem do takiego czasopisma, które było wydane przez stowarzyszenie tutaj Venetii, że tam właśnie w 1925 roku był taki pierwszy mecz oficjalny, pierwszy oficjalny mecz koszykówki męskiej. Drużyna szkolnego klubu sportowego Venetia pojechała do Poznania na zawody sportowe i tam zajęła drugie miejsce. No i tak zainspirowało mnie to właśnie do napisania książki.... Grono kibiców w Ostrowie i w okolicach jest bardzo duże. Zainteresowanie też lokalnych mediów jest spore. No i pomyślałem, że fajnie by było, żeby ten jubileusz został tak godnie uczczony. Pracy było sporo i nadal jest sporo, mogę powiedzieć. To godziny w bibliotekach na czytaniu gazet, spotkania z ludźmi ostrowskiej koszykówki - było ich około 30. Ciekawe rozmowy, zdjęcia. Wiele, wiele godzin pracy.

Mówi Piotr Musieł, który dodaje, że książka jest nie tylko dla kibiców.

Ta publikacja będzie obszerna, będzie miała około 800 stron. Myślę, że będzie dla wszystkich. Ci młodzi kibice będą mogli poznać historię tej koszykówki. A ci starsi kibice będą sobie mogli przypomnieć, jak to było w latach 60., 70., 80. Kto tam grał, kto zdobywał punkty, kto był ich idolem. Tak więc ta książka jest dedykowana dla środowiska sportowego, ale nie tylko. Sporo ciekawostek będzie, sporo zdjęć. Na pewno będzie co czytać i oglądać

Takiej książki jeszcze nie było - mówi jej autor Piotr Musieł

Książka ma ukazać się we wrześniu.

Dziś autor zaprasza do współpracy lokalne firmy, instytucje i mecenasów sportu, którzy chcieliby wesprzeć projekt i zapisać się na kartach historii ostrowskiego basketu.

Kontakt: 730-339-085

A losy ostrowskiej koszykówki i zapowiedzi książki znajdziecie na profilu na Facebooku: ostrowskikosz.