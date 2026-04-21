Ostrowski szpital "na plusie". To ewenement w skali kraju

Bez długów, z delikatną nadwyżką, rok 2025 zakończył szpital w Ostrowie. To ewenement w skali kraju, gdzie większość placówek powiatowych - boryka się z poważnymi kłopotami finansowymi, zamyka oddziały.

Ostrów od kilku lat nadwyżki ma. Ale prawda też jest taka, że są coraz mniejsze. 2025 roku zakończył z zyskiem na poziomie około 800 tysięcy złotych - mówi nam dyrektor szpitala Tomasz Gostomczyk.

Płynność finansowa jest zachowana, nie mamy żadnych opóźnień. Na bieżąco płacimy rachunki. Wynik finansowy porównawczo do poprzedniego roku jest lepszy przez ten pierwszy kwartał niż rok temu. A cały 2025-ty zakończyliśmy na plusie w wysokości około 800 tysięcy. Były lata, że ta nadwyżka była wyższa, dziś jest taka. Ale to i tak bardzo cieszy, bo dzięki temu mamy na utrzymanie. Długu nie ma, ale w większość szpitali w Polsce, niestety, nie ma nawet takiej wartości dodatniej, jeśli chodzi o koniec roku.

Mówi Tomasz Gostoczmyk, który dodaje, że wynik finansowy to efekt kilku składników.

Nadwyżkę "robi" m.in. kilka oddziałów w tym neonatologia i cały blok ginekologoczno-położniczy, a także niektóre oddziały zabiegowe. To pozwala utrzymać te, które przynoszą straty.

Najbardziej dochodowe są oddziały zabiegowe typu ortopedia, natomiast ten cały pion matki i dziecka, czyli położnictwo, neonatologia, chirurgia dziecięca - tu jesteśmy na plusie i te oddziały niwelują, te oddziały, które są gorzej finansowane przez NFZ, np. jak interna. Neonatologia, ale w połączeniu z położnictwem i ginekologią - tutaj jesteśmy trzecim stopniem w tak zwanym KOC-u, czyli skoordynowaniu opieki dla ciężarnej i to jest dla szpitala bardzo opłacalne. To raz, a po drugie, stwarzamy takie warunki, że widać, że nie mamy spadku porodowego w stosunku do 2024 roku, porównując z rok 2025. Także to jest taki ewenement w skali chyba kraju, bo tylko nieliczne szpitale utrzymały się na tym samym poziomie. No i z tego się cieszymy, bo to nam łata dziury z innych oddziałów.

Ostrowski szpital jest też jednym z największych pracodawców w mieście.

Ale jednocześnie placówka przygląda się sytuacji w kraju, a ta dobra nie jest. Finansowanie służby zdrowia jest coraz gorsze - stąd CZARNY TYDZIEŃ, trwający właśnie protest szpitali powiatowych w Polsce, z którymi solidaryzuje się też szpital w Ostrowie.