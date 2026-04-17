Ostrów. Można wygrać kasę i inne nagrody. Rusza druga loteria PIT

Rozliczyłeś PIT-a w Ostrowie? Możesz zgarnąć 15 tysięcy złotych. I inne nagrody.

Rusza druga w historii miasta Loteria PIT.

Zgłaszać można się do 21 czerwca.

To forma podziękowania dla wszystkich mieszkańców, którzy świadomie wspierają Ostrów Wielkopolski. Dzięki wpływom z PIT-u możemy realizować inwestycje, remontować drogi, rozbudowywać infrastrukturę i podnosić jakość życia. Bardzo się cieszę, że startujemy z drugą edycją loterii PIT. Podczas ubiegłorocznej edycji zarejestrowało się blisko 4 tysiące Ostrowian. Mam nadzieję, że w tym roku będzie ich jeszcze więcej – mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

Nagrodą główną jest aż 15 000 zł. Ponadto do wygrania są dwa vouchery o wartości 6 000 zł każdy na weekendowy pobyt w luksusowym hotelu Dr Ireny Eris w Polanicy Zdrój oraz trzy nowoczesne odkurzacze Dyson V16 Piston Animal Submarine.

W loterii może wziąć udział każdy pełnoletni mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego, który wskazał miasto jako miejsce zamieszkania w swoim zeznaniu podatkowym.

Aby zgłosić się do loterii, należy spełnić warunki, m.in.:

* mieć ukończone 18 lat,

* rozliczyć podatek PIT za 2025 rok, wskazując Ostrów Wielkopolski jako miejsce zamieszkania,

* zarejestrować się poprzez stronę internetową www.pitdlaostrowa.pl.

Na zgłoszenia miasto czeka od 20 kwietnia do 21 czerwca 2026 roku (do godz. 23:59:59). Losowanie nagród odbędzie się 30 czerwca 2026.