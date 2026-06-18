Ostrów. Zaczarują tańcem! Przed nami 24. konkurs Magia Tańca

Tancerze kolejny raz opanują Ostrów Wielkopolski!

To za sprawą 24. Ogólnopolskiego Konkursu MAGIA TAŃCA imienia Aliny Janikowskiej, który już w ten weekend odbędzie się w Ostrowskim Centrum Kultury. Jak co roku swoje umiejętności i talent pokaże kilkuset tancerzy z całej Polski. Zaprezentują się w kilku tanecznych stylach, solo i zespołowo.

Na pewno warto zajrzeć 20 i 21 czerwca do Centrum Kultury w Ostrowie i to wszystko zobaczyć, tym bardziej, że wstęp dla publiczności - jak zawsze - będzie wolny.

Magię tańca poleca radio ESKA.

Autor: Magia Tańca/ Materiały prasowe