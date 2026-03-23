Ostrów. Wieźli narkotyki „zombie” w bagażniku. Najbliższe trzy miesiące spędzą w areszcie

Marta Rajewska
2026-03-23 13:19

Mieli przy sobie duże ilości narkotyków. Wpadli w ręce policjantów. To w Ostrowie Wielkopolskim. Funkcjonariusze zatrzymali dwóch obywateli Ukrainy.

policja

i

Autor: mraj/ Archiwum prywatne

Do zdarzenia doszło na terenie jednej z ulic w Ostrowie Wielkopolskim. Policjanci zatrzymali do kontroli samochód marki Mazda. Za kierownicą siedział 21-letni mężczyzna, a wraz z nim podróżował 19-latek.

Podczas sprawdzania pojazdu mundurowi ujawnili m.in. w bagażniku, w pokrowcu na laptopa, znaczną ilość substancji psychotropowych. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani. Łącznie zabezpieczono ponad kilogram szczególnie niebezpiecznego narkotyku tzw. „narkotyków zombie”, zaliczanych do grupy dopalaczyinformuje policja w Ostrowie Wielkopolskim.

Na wniosek prokuratora sąd zdecydował o zastosowaniu wobec zatrzymanych środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

