Ostrów. Wieźli narkotyki „zombie” w bagażniku. Najbliższe trzy miesiące spędzą w areszcie

Do zdarzenia doszło na terenie jednej z ulic w Ostrowie Wielkopolskim. Policjanci zatrzymali do kontroli samochód marki Mazda. Za kierownicą siedział 21-letni mężczyzna, a wraz z nim podróżował 19-latek.

Podczas sprawdzania pojazdu mundurowi ujawnili m.in. w bagażniku, w pokrowcu na laptopa, znaczną ilość substancji psychotropowych. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani. Łącznie zabezpieczono ponad kilogram szczególnie niebezpiecznego narkotyku tzw. „narkotyków zombie”, zaliczanych do grupy dopalaczy – informuje policja w Ostrowie Wielkopolskim.

Na wniosek prokuratora sąd zdecydował o zastosowaniu wobec zatrzymanych środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.