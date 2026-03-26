Ostrów. Rusza rower miejski...ale sezon będzie krótszy. I będzie ostatnim!

Rowery miejskie kolejny raz pojawią się na ulicach Ostrowa. Sezon ruszy 1 kwietnia i potrwa tylko 3 miesiące, bo miasto kończy ten projekt. Powód - to mało wypożyczeń.

W ubiegłym roku jeden rower był wypożyczany - średnio- RAZ na 2,5 DNIA. To główny powód ale nie jedyny - mówi nam Janusz Marczak, szef Miejskiego Zakładu Komunikacji w Ostrowie, któremu ten projekt podlega.

1 kwietnia rusza sezon, w tym roku wstępne zakończenie sezonu planowane jest na 30 czerwca, zatem krócej niż w poprzednich latach. Spowodowane jest to kilkoma czynnikami, m.in. to, że jak zauważamy, formuła roweru miejskiego nieco się wyczerpuje, to znaczy liczba wypożyczeń, którą badamy co roku wskazuje już na odwrócenie się od takiego miejskiego roweru. Użytkownicy już skłonni są bardziej kupować własne jednoślady. Do tego trzeba powiedzieć, że ten system już jest wieloletni, zatem też ich zużycie tych rowerów odpowiednio nastąpiło. Gdyby miała być kontynuacja, to zapewne należałoby myśleć o całkowicie nowym systemie i również o nowych pojazdach. Znikną rowery, które są w ramach miejskiego roweru, zatem te stacje, które aktualnie funkcjonują, również rowery, te czerwone bądź srebrne, bo część jest takiej, część takiej, tak, one od 1 lipca nie będą jeździły. Chcemy utrzymać ten system do końca roku szkolnego, to też jest "po trwałości projektu", zatem takie możliwości mamy. Bo projekt ruszył w ramach unijnych programów i byliśmy zobowiązani do kontynuowania go przez wskazany czas. W tym roku ten termin się kończy.

Rower miejski pojawił się po raz pierwszy w Ostrowie w listopadzie 2017 roku. Na stałe "wszedł" wiosną 2018. I został dobrze przyjęty przez mieszkańców.

W szczycie popularności - w sezonie było 57 tysięcy wypożyczeń. W ubiegłym roku - około 6 tysięcy.

W tym ostatnim sezonie - trzymiesięcznym - na ulicach Ostrowa pojawi się 99 rowerów, będzie 12 stacji.