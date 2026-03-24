WOPR Ostrów z psami. Będą pomagać w akcjach nad wodą

To nowość nad ostrowskimi Piaskami. Ratownicy WOPR podpisali porozumienie z fundacją, która szkoli psy do działań ratowniczych. Chodzi o to, żeby w przyszłości takie zwierzęta pomagały w akcjach nad wodą.

Psy mają wspierać ratowników między innymi podczas poszukiwań zaginionych osób i trudniejszych interwencji.

Porozumienie jest wyłącznie dokumentem formalnym. Jego głównym założeniem jest realna, operacyjna współpraca pomiędzy Fundacją PACTA K9, a ratownikami wodnymi ostrowskiego WOPR-u. Chodzi o stworzenie spójnego modelu działania, w którym pies nie jest dodatkiem, lecz pełnoprawnym elementem zespołu ratowniczego - mówi prezes fundacji, Mariusz Lis.

To dopiero początek współpracy. Najpierw trzeba ustalić, jak dokładnie będą działać razem nad wodą. W planach są też szkolenia i ćwiczenia, żeby ratownicy i psy nauczyli się wspólnej pracy.

Naszym pierwszym wspólnym celem jest wypracowanie procedur współdziałania w środowisku wodnym i przywodnym, zarówno w kontekście poszukiwań osób zaginionych, jak i wsparcia działań ratowniczych. Równolegle chcemy rozpocząć też proces wspólnego szkolenia zespołów tak, aby każda ze stron rozumiała specyfikę pracy drugiej. Istotnym elementem porozumienia jest również działalność edukacyjna, skierowana do dzieci, młodzieży oraz osób starszych. Chcemy pokazywać, jak dużą wartość są umiejętności wyszkolonych psów oraz jak wygląda ich realna praca w działaniach ratowniczych. Budowanie samej świadomości społecznej w tym obszarze jest dla nas równie ważne, jak działania operacyjne - dodaje Mariusz Lis.

Docelowo patrole z psami mają pojawiać się nad Piaskami częściej, szczególnie w sezonie. Na ten moment mowa o jednym psie, który ma zostać przygotowany do pracy z ratownikami.