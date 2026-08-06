Ostrów. Rozbój z nożem. Policja zatrzymała cztery osoby

Dramatyczne chwile rozegrały się po 4 nad ranem 2 sierpnia. Jak informuje rzeczniczka KPP w Ostrowie Ewa Golińska-Jurasz...

...2 sierpnia około godziny 4.40 policjanci ostrowskiej komendy zostali powiadomieni o zdarzeniu, do którego doszło na podwórzu jednej z kamienic przy ulicy Wrocławskiej w Ostrowie Wielkopolskim. Ze wstępnych ustaleń wynika, że grupa mężczyzn brała udział w bójce, z których jeden z nich użył niebezpiecznego narzędzia w postaci noża. W wyniku zdarzenia trzech mężczyzn doznało obrażenia ciała, dwóch z poszkodowanych zostało przetransportowanych do szpitala. Bezpośrednio po zdarzeniu na miejscu interwencji policjanci zatrzymali jednego z uczestników. W późniejszych godzinach porannych 2 sierpnia zatrzymano kolejnego ze sprawców.

Łącznie do dziś zatrzymano czterech mężczyzn w wieku od 23 do 30 lat. Wszyscy to obywatele Polski, mieszkańcy Ostrowa.

Na miejscu zdarzenia funkcjonariusze przeprowadzili szereg czynności procesowych, m.in. przesłuchano świadków. Wykonano oglądziny miejsca zdarzenia, technik kryminalistyki zabezpieczył ślady, odzież oraz dwa noże.

Dodaje rzeczniczka.

Obecnie policja, pod nadzorem prokuratora, wyjaśnia wszystkie okoliczności tego zajścia.