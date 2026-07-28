Ostrów. Potrącił seniorkę na pasach i pojechał na zakupy. Kierowca był pijany

Do zdarzenia doszło na ulicy Krotoszyńskiej w Ostrowie Wielkopolskim. 39-letni kierowca potrącił na oznakowanym przejściu dla pieszych 78-letnią kobietę, która przechodziła przez jezdnię, prowadząc rower. Kierowca odjechał z miejsca zdarzenia, a następnie zaparkował samochód w pobliżu jednego ze sklepów i, jak gdyby nigdy nic, poszedł na zakupy.

Świadkowie, którzy pojechali za kierowcą, udali się za nim również do sklepu. Zapytali mężczyznę, czy zdaje sobie sprawę z tego, co zrobił i dlaczego uciekł z miejsca zdarzenia. 39-latek zaprzeczył, twierdząc, że to nie on potrącił kobietę. Następnie odjechał z placówki handlowej. Pozostali świadkowie natychmiast ruszyli z pomocą poszkodowanej seniorce i powiadomili służby. Dzięki ich szybkiej reakcji patrol ostrowskiej drogówki błyskawicznie zatrzymał 39-latka w miejscu zamieszkania. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że miał on blisko 1,8 promila alkoholu w organizmie – informuje Ewa Golińska-Jurasz, rzecznik ostrowskiej policji.

Mężczyzna został osadzony w policyjnym areszcie. O losie 39-latka zdecyduje sąd.