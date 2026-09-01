Ostrów. Porzucili suczkę i szczenięta w rowie. Grozi im kara

Prokurator Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim skierował akt oskarżenia przeciwko 48-letniemu mężczyźnie i 38-letnie kobiecie, mieszkańcom powiatu ostrowskiego, którzy narazili suczkę i jej szczenięta na utratę zdrowia i życia. Do zdarzenia doszło w lutym tego roku.

Konkretnie w okresie ciąży oraz laktacji suki nie zapewnili prawidłowego wyżywienia, co doprowadziło odwiedzenie zwierzęcia do skrajnego wychudzenia. Następnie porzucili karmiącą sukę wraz z czterema szczeniętami w rowie melioracyjnym. Zwierzęta pozostawiono bez odpowiedniej ochrony przed działaniem warunków atmosferycznych przy panującej wówczas, jak ustalił prokurator, temperaturze minusowych powietrza – mówi nam Maciej Meler, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.

Oskarżonym grozi do 3 lat pozbawienia wolności, kara grzywny i zakaz posiadania zwierząt.

Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zwierząt właściciele oraz opiekunowie mają prawny obowiązek zapewnić zwierzętom warunki bytowania odpowiadające ich potrzebom gatunkowym, w tym właśnie regularne żywienie, stały dostęp do wody, a także schronienie przed mrozem.