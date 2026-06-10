Ostrów pełen znakomitych filmowych gości!

Z tym łutem szczęścia, jeżeli idzie o "Bilet powrotny", to też jest opowieść, bo ja na fali tej straszliwej popularności po "Czterdziestolatku", straszliwej, ale nie mówię tego jakoś pejoratywnie, takiej wielkiej, ogromnej, pełnej miłości i sympatii, która przeszkadzała trochę w życiu i tak dalej, trzeba było sobie z tym poradzić, więc pomyślałam sobie, żebym ja, nie daj Boże, nie była zaszufladkowana w jakąś postać podobną do Madzi, Madzi Karwowskiej, takiej małżonki, żony, współczesnej kobiety zagubionej. I żeby temu zapobiec, to postanowiłam za radą doświadczonych moich kolegów, że po prostu trzeba przeczekać tę całą falę popularności i jak ludzie zapomną, ten serial zejdzie już na zawsze, to wtedy będę mogła się ubiegać o jakieś inne role, nie w tym typie rzeczywiście, nawet odmówiłam parę, bo pomyślałam sobie, że to jest taki ciąg dalszy jednak tej historii współczesnych ludzi. No i po dwóch latach dostaję telefon, zawsze marzyłam, zawsze to jest tak u nas w zawodzie, że aktor komediowy marzy o dramatycznej roli, a dramatyczny aktor marzy o farsie i żeby zagrać komediowo, to nie zawsze się udaje.

No ja grałam dużo w komedii, byłam z tym związana i dostaję telefon, w którym, krótko mówiąc, dostaję propozycję zagrania tragicznej, dramatycznej roli, jak to powiedział Starowieyski, który robił piękny plakat do tego filmu, powiedział, że to jest historia antyczna, tak jak wyjęta z mitów greckich i tak dalej. Mówi, że to jest bardzo wstrząsająca historia. No i wreszcie dostałam te role, ale właśnie to był ten łut szczęścia, to znaczy dla aktorki, która miała to grać, to był łut nieszczęścia, bo wydawało się, co to już nieważne, w każdym razie musiała podjąć decyzję, że nie będzie grała już, była przygotowana, kostiumy były poszyte, no więc dla niej to był łut nieszczęścia, ale z kolei dla mnie był łut szczęścia, bo była raptem łapanka, bo musieli w ciągu dwóch, trzech tygodni znaleźć aktorkę, bo film już był, stał w dołkach, gotowy do zagrania. Więc ja bardzo się do tego filmu przyłożyłam, bardzo mi zależało na tym, żeby nie zniweczyć tej okazji, którą dostałam po dwóch latach milczenia filmu. No i okazało się, że ten film był zauważony, był grany, miał bardzo dobrą opinię, dobre recenzje, także mogę powiedzieć, że to się stało, to się dzieje naprawdę, te łuty szczęścia są gdzieś tam.