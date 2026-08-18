Ostrów. Oszustwo "na remont" w szkole. Wśród oskarżonych dyrektor placówki

Trzy osoby oskarżone o oszustwo związane z remontem w jednej ze szkół na terenie miasta. To dwie kobiety w wieku 45 i 57 lat oraz 40-letni mężczyzna. Jak ustalił prokurator - zgłoszona została fikcyjna awaria sieci kanalizacyjnej. Remontu nie było, ale kasę zapłacono.

Z materiału dowodowego wynika, że po zakończeniu generalnego remontu dolnej kondygnacji budynku szkoły złożonego w 2022 roku w okresie wakacyjnym, sporządzono nieoddający od faktycznego przebiegu zdarzeń dokumentację. Miała ona wykazać, że w październiku 2022 roku doszło do nagłej awarii kanalizacji wymagającej pilnego wykonania dalszych robót.W dokumentach stwierdzono na rzekomą konieczność wymiany niedrożnego i nieszczelnego poziomu instalacji kanalizacyjnej w części magazynowej budynku oraz zamurowania wykopów wraz z pracami wykończeniowymi. Mechanizm działania polegał tutaj na wytworzeniu tej dokumentacji mając je potwierdzać wykonanie pilnych robót remontowo-budowlanych. Tymczasem jak wynika tutaj z ustaleń wskazane prace w podanym czasie i zakresie nie zostały zrealizowane jako odrębna usługa awaryjna. Zakres takich prac, czas ich trwania oraz wpływ na pozwanie jednostki musiałby być bowiem zauważony przez pracowników szkoły, a ci przesłuchani tego nie potwierdzili.

Mówi Radiu Eska Maciej Meler, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.

Podczas śledztwa dwójka oskarżonych nie przyznała się do winy. Jedna osoba złożyła wyjaśnienia, które potwierdziły wersję prokuratury.

Całej trójce grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.