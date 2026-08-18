Ostrów znowu pływał! Kolejna ulewa przyniosła zalania ulic i posesji

2026-08-18 8:04

Ostrów znów "popłynął". Wieczorne intensywne opady spowodowały tradycyjnie zalania ulic, posesji czy parkingów. Tradycyjnie woda zalała okolice Urzędu Miejskiego czy garaże przy ulicy Bojanowskiego.

Pompa wypompowuje wodę z zalanej ulicy między blokami w Ostrowie. O skutkach ulewy przeczytasz na Eska Ostrów.
Autor: OSP Ostrów/ Facebook

33 litry wody na metr kwadratowy - w ciągu dwóch godzin - spadło w poniedziałkowy wieczór w Ostrowie - poinformowały władze tego miasta. A to oznacza, że w wielu miejscach ulice po prostu płynęły, woda zalała posesje i garaże. Jak zawsze były to te same miejsca m.in. ulica Bojanowskiego, wiadukt na Brzozowej czy okolice Urzędu Miejskiego.

Dzięki szybkiej reakcji i sprawnej pracy służb w ciągu trzech godzin udało się usunąć skutki podtopień. W tej chwili w jednym miejscu nadal trwa wypompowywanie wody. Pozostałe zgłoszenia zostały już zrealizowane. Na ten moment prognozy nie przewidują kolejnych opadów, a służby pozostają w gotowości.

Poinformowały władze Ostrowa na profilu facebookowym Ostrów.Miasto z sercem.

W poniedziałkowy wieczór do skutków ulewy strażacy z Ostrowa wyjeżdżali w sumie siedem razy. Sześć interwencji dotyczyło samego miasta.

W przypadku Ostrowa interwencje dotyczyły wypompowywania wody z uli czy garaży. Jedna interwencja dotyczyła gminy Przygodzice, gdzie strażacy usuwali konar drzewa, który zwisał nad drogą.

Mówi Tomasz Chmielecki, rzecznik prasowy PSP w Ostrowie Wielkopolskim.

Rano we wtorek w Ostrowie też popadało, ale straż nie miała wezwań.

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