Ostrów. Nowy oddział w szpitalu

Ta wiadomość na pewno ucieszy pacjentów.

W szpitalu w Ostrowie - w budynku przy ulicy 3 Maja - ruszył Oddział Rehabilitacji Dorosłych. Dedykowany jest chorym po leczeniu ortopedycznym, na przykład po wszczepieniu endoprotez oraz operacyjnym leczeniu złamań.

Rehabilitacja prowadzona jest w ramach 3-tygodniowych turnusów. Pacjenci mają dostęp do kinezyterapii, fizykoterapii oraz hydromasażu.

Informuje szpital.

Co ważne: przyjęcie odbywa się na podstawie skierowania od lekarza ortopedy.

📞 Kontakt: 62 591 55 00.