Ostrów. Nowy oddział w szpitalu

Ta wiadomość na pewno ucieszy pacjentów.
W szpitalu w Ostrowie - w budynku przy ulicy 3 Maja - ruszył Oddział Rehabilitacji Dorosłych. Dedykowany jest chorym po leczeniu ortopedycznym, na przykład po wszczepieniu endoprotez oraz operacyjnym leczeniu złamań.
Rehabilitacja prowadzona jest w ramach 3-tygodniowych turnusów. Pacjenci mają dostęp do kinezyterapii, fizykoterapii oraz hydromasażu.
Informuje szpital.
Co ważne: przyjęcie odbywa się na podstawie skierowania od lekarza ortopedy.
📞 Kontakt: 62 591 55 00.