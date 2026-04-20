Ostrów. Nowy oddział w szpitalu

2026-04-20 8:23

Oddział Rehabilitacji Dorosłych uruchomiono w szpitalu w Ostrowie. W budynku przy ul. 3 Maja jest siedem łóżek dla pacjentów po leczeniu ortopedycznym.

Oddział Rehabilitacji Dorosłych

Autor: Szpital Ostrów Wielkopolski/ Facebook

Ta wiadomość na pewno ucieszy pacjentów.

W szpitalu w Ostrowie - w budynku przy ulicy 3 Maja - ruszył Oddział Rehabilitacji Dorosłych. Dedykowany jest chorym po leczeniu ortopedycznym, na przykład po wszczepieniu endoprotez oraz operacyjnym leczeniu złamań. 

Rehabilitacja prowadzona jest w ramach 3-tygodniowych turnusów. Pacjenci mają dostęp do kinezyterapii, fizykoterapii oraz hydromasażu.

Informuje szpital.

Co ważne: przyjęcie odbywa się na podstawie skierowania od lekarza ortopedy.

📞 Kontakt: 62 591 55 00.

Czy masz nadciśnienie?
Pytanie 1 z 11
1. Wiek
