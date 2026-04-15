Ostrów. Nowoczesna pracownia w "dawnej kolejówce"

To jest nasza trzecia pracownia związana z uczeniem przyszłych adeptów kolejnictwa. To co jest najważniejsze, to to, że te same urządzenia, ten sam zestaw tych monitorów, tego sprzętu, młody człowiek jak ukończy technikum, trafi do zakładu pracy, który posiada ten sprzęt, to siada jak do swojego, po prostu. Także to jest ta olbrzymia wartość dodana tworzenia tego typu pracowni.

Tak od około dwóch lat mocno poszliśmy w kierunki kolejowe.

Tutaj razem ze starostwem zainwestowaliśmy w to, widząc potrzebę, że za chwilkę wszystkie spółki kolejowe upomną się o absolwentów, o młodych ludzi, żeby pomyśleć o pracy. No i to tak od słowa do słowa, najpierw mała pracownia, później symulator lokomotywy, no a teraz zdecydowaliśmy się, zresztą przy współpracy akurat tych dwóch firm, czyli KOMBUD i POR, którzy, właściwie od nich był ten pierwszy pomysł. A że starostwo i starosta inwestuje w szkolnictwo zawodowe, to jakby to była taka oczywista oczywistość, że coś z tego wyjdzie.