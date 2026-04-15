Ostrów. Nowoczesna pracownia w "dawnej kolejówce"

Nowoczesna pracownia inżynierii sterowania ruchem kolejowym otwarta w zespole szkół przy Wolności w Ostrowie. To trzecia taka pracownia w dawnym Technikum Kolejowym, które cały czas szkoli przyszłych maszynistów i dyżurnych ruchu.
Te urządzenia, które tutaj są zamontowane są symulatorami w praktyce realnych urządzeń. Są to urządzenia zdalnego prowadzenia ruchu, czyli wykorzystujemy te urządzenia do lokalnego sterowania pociągami. Samo prowadzenie ruchu rzeczywiście bardzo odpowiedzialne. Samo prowadzenie ruchu, jeżeli urządzenia działają prawidłowo, to nie ma z nimi żadnych problemów. Wszystko przechodzi się bezpiecznie. Natomiast sam dyżurny ruchu musi umieć operować w sytuacjach awaryjnych, gdy mamy problem z urządzeniami, gdy coś nie działa. Wtedy potrzebny nam jest rozsądny, mądry człowiek, jak dyżurny ruchu.
Mówi nauczyciel Paweł Koziarek.
Uczniom te symulatory się podobają....
No robi to wrażenie....to takie urządzenia, jakie znajdziemy u dyżurnego ruchu, mamy tutaj stacje, zwrotnice, możemy pociąg puścić, zatrzymać. Na pewno pozwoli nam to lepiej się uczyć. Podoba nam się.
Sprzęt kosztował prawie 200 tysięcy złotych.
Pieniądze dało Starostwo Powiatowe w Ostrowie oraz dwie firmy związane z koleją - mówi Rafał Paterek, dyrektor Zespołu Szkół Budowlano Energetycznych w Ostrowie.
To jest nasza trzecia pracownia związana z uczeniem przyszłych adeptów kolejnictwa. To co jest najważniejsze, to to, że te same urządzenia, ten sam zestaw tych monitorów, tego sprzętu, młody człowiek jak ukończy technikum, trafi do zakładu pracy, który posiada ten sprzęt, to siada jak do swojego, po prostu. Także to jest ta olbrzymia wartość dodana tworzenia tego typu pracowni.
Tak od około dwóch lat mocno poszliśmy w kierunki kolejowe.
Tutaj razem ze starostwem zainwestowaliśmy w to, widząc potrzebę, że za chwilkę wszystkie spółki kolejowe upomną się o absolwentów, o młodych ludzi, żeby pomyśleć o pracy. No i to tak od słowa do słowa, najpierw mała pracownia, później symulator lokomotywy, no a teraz zdecydowaliśmy się, zresztą przy współpracy akurat tych dwóch firm, czyli KOMBUD i POR, którzy, właściwie od nich był ten pierwszy pomysł. A że starostwo i starosta inwestuje w szkolnictwo zawodowe, to jakby to była taka oczywista oczywistość, że coś z tego wyjdzie.
W szkole przy Wolności 23 , gdzie przez lata było Technikum Kolejowe w Ostrowie kształci się obecnie ponad 130 przyszłych pracowników kolei. Kierunek przywrócono w 2013 roku.
Szkoła proponuje dwie specjalizacje - technik transportu kolejowego i technik elektroenergetycznych transportu kolejowego. Jest jedną z dwóch w Wielkopolsce, która proponuje taki kierunek.
