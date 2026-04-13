Lewków. Nauka haftu po raz trzeci!

2026-04-13 11:27

Można nauczyć się haftu angielskiego. Muzeum w Lewkowie zaprasza na kolejne takie warsztaty. Potrwają od maja do października. Pierwsze zajęcia - 4 maja.

Warsztaty hafciarskie

Autor: Muzeum w Lewkowie/ Materiały prasowe

Warsztaty haftu angielskiego - już po raz trzeci - odbędą się w Muzeum w Lewkowie. Pierwsze zajęcia już 4 maja.

Całość potrwa do końca października. Mentorką i nauczycielką będzie Donata Kaczocha-  twórczyni czepców jarocińskich, krotoszyńskich i ostrowskich. 

 Niezwykle miło mi poinformować, że warsztaty prowadzi „mistrzyni tradycji” Donata Kaczocha. Pani Donata jest twórczynią czepków jarocińskich, krotoszyńskich i ostrowskich. Uszyła czepce dla swojego Zespołu „Głogowianie”, w którym także tańczy, wykonała także czepce dla innych wielkopolskich zespołów – wyjaśnia Sylwia Nowicka, dyrektor Muzeum w Lewkowie.

- Jakie cechy powinna mieć osoba chcąca wyhaftować serwetkę czy kołnierzyk ozdobny do sukni? Trzeba być wytrwałym, cierpliwym, mieć dobre oczy – dodaje Donata Kaczocha.

Na koniec zajęć planowana jest  wystawa prac warsztatowiczów na piętrze pałacu, w Saloniku Zofii.

Patronką warsztatów będzie Zofia Lipska, matka ostatniego właściciela Lewkowa i żona pierwszego polskiego starosty ostrowskiego. Warsztaty będą odbywać się będą dwa razy w miesiącu, w poniedziałki. Wszystkie materiały zapewnia Muzeum w  Lewkowie. Odpłatność za zajęcia to 30 złotych.

