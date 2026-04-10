Majówka na piasku w Jankowie Przygodzkim. GLKS Barycz zaprasza na otwarty trening

Jeśli majówkę chcecie spędzić aktywnie, to jest taka opcja. GLKS Barycz Janków Przygodzki zaprasza na otwarty trening siatkówki plażowej. To już 1 maja. Udział może wziąć każdy - bez względu na poziom.

W planie krótkie wprowadzenie do gry, jak i ćwiczenia na piasku. W trening zaangażowane będą także zawodniczki klubu, które pokażą, jak wygląda siatkówka plażowa w praktyce. Godzina startu ma zostać podana w najbliższym czasie.

To trening pokazowy, gdzie między innymi nasze medalistki będą pokazywały, na czym polega siatkówka plażowa. Tam jest dosyć dużo szczegółów, więc osoby, które chcą pozyskać więcej wiedzy, serdecznie zapraszamy. To projekt otwarty, bez żadnych opłat, tylko trzeba się wcześniej zgłosić, bo liczba miejsc jest ograniczona - mówi trener, Michał Wachowski.

Udział w treningu jest bezpłatny. Obowiązują wcześniejsze zapisy, pod numerem 669-526-692. Liczba miejsc jest ograniczona.

GLKS Barycz Janków Przygodzki prowadzi również nabór do zespołów. Najbliższy trening naborowy odbędzie się w środę, 15 kwietnia o godzinie 18:30. Po raz pierwszy nabór obejmuje także juniorki. To opcja dla osób, które mają już doświadczenie w siatkówce i chcą wrócić do treningów. To drugi z trzech zaplanowanych treningów naborowych. I tu także obowiązują zapisy, pod numerem 501-650-236.

Jest też data jednego z większych wydarzeń w sezonie. Mapei Cup 2026 odbędzie się od 15 do 19 lipca. To pięć dni grania, emocji i sportowej atmosfery. Szczegóły turnieju już znamy - wkrótce pojawią się u nas. Bądźcie czujni! ;)