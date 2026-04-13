Ostrów. "Muzyk" zaprasza w swoje progi

2026-04-13 7:40

DRZWI OTWARTE dziś w szkole muzycznej w Ostrowie. Będzie można przekonać się na własne oczy, jak szkoła wygląda, dopytać o szczegóły nauki. Start o godzinie 14.00.

instrument

i

Autor: Pixabay.com

Będzie można poczuć artystyczny klimat, poznać nauczycieli i uczniów. Zobaczyć jak szkoła wygląda i dopytać o szczegóły kształcenia.

Zespół Szkół Muzycznym im. Krzysztofa Komedy-Trzcińskiego zaprasza w swoje progi. Drzwi otwarte dziś od 14.00.

Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i zapraszam na drzwi otwarte Zespołu Szkół Muzycznych, które już dziś - mówi dyrektor szkoły Robert Matuszewski. - Czekamy na Państwa od godziny czternastej. Będą się działy różne rzeczy związane z działaniami w naszej szkole. Będziemy prezentowali instrumenty, opowiadali na jakiej zasadzie można rozwijać swoje umiejętności artystyczne.

A już w środę o godzinie 18.00  zapraszamy Państwa na fantastyczny koncert  Big Bandu Państwowej Szkoły Muzycznej z Konina. To z kolei z okazji Dnia Patrona Szkoły. Oczywiście wstęp jest wolny, koncert w naszej sali koncertowej. 

A kto dziś nie zdąży, to druga odsłona drzwi otwartych w sobotę - 18. kwietnia.

Obecnie w ostrowskim "muzyku" kształci się 270 uczniów. Jest 48 nauczycieli. Szkoła jest bezpłatna.

Polecany artykuł:

