Ostrów. Kulturalne popołudnia i wieczory? OCK zaprasza do pracowni

2026-09-02 11:42

Można ciekawie spędzić czas. Nauczyć się nowych rzeczy, podszkolić się i poznać nowych ludzi. W Ostrowskim Centrum Kultury rusza nowy sezon w pracowniach tematycznych. Zapisy już ruszyły.

Sztuka i kultura
Autor: Pixabay.com

Plastyczne, wokalne, teatralne. I nie tylko. Zajęcia w Ostrowskim Centrum Kultury, które ruszają wraz z jesienią. A zapisy już trwają. 

Część odbywa się internetowo. Link znajdziecie https://ockostrow.bilety24.pl/lista-zajec/.

PRACOWNIE PLASTYCZNE

W BARW KRĘGU / młodzież / instruktorka: Barbara Zabłocka spotkania organizacyjne CZWARTEK / 17 września / 16:00

SZTUKA W BUDOWIE / 9-14 lat / instruktorka: Anna Wikło spotkanie PONIEDZIAŁEK / 21 września / 16:30

LINORYTM / od 16. roku życia / instruktorka: Karolina Treska spotkanie organizacyjne WTOREK / 29 września / 17:00

PASSE PARTOUT / dorośli / instruktor: Jerzy Wiśniewski spotkanie organizacyjne ŚRODA / 7 października / 16:00 

PRACOWNIE MUZYCZNE

CHÓR MĘSKI „ECHO” / dyrygent: prof. Andrzej Ryłko spotkanie organizacyjne WTOREK / 1 września / 18:00

OSTROWSKA ORKIESTRA KONCERTOWA / dyrygent: Marian Sikorski spotkanie organizacyjne WTOREK / 1 września / 18:00

STOWARZYSZENIE ŚPIEWACZE „LIRA” / dyrygentka: Karolina Treska spotkanie organizacyjne WTOREK / 2 września / 15:30

UKULELE / 8-12 lat / instruktorka: Karolina Treska spotkanie organizacyjne ŚRODA / 7 października / 18:00 

PRACOWNIE TEATRALNE

NASZ TEATR / dorośli / instruktor: Wielisława Dankiewicz-Czajka spotkanie organizacyjne CZWARTEK / 3 września / 18:00

IMPROOSTRÓW / dorośli / instruktor: Roland Czaczyk spotkanie organizacyjne CZWARTEK / 3 września / 19:00

INNE

FORT 20.18 KLUB GIER STRATEGICZNYCH I PRZYGODOWYCH / prowadzący: Marek Zieliński spotkania / PONIEDZIAŁKI i ŚRODY 17:00-21:00

KLUB FILMOWY KOMEDA NA WOLNOŚCI / prowadząca: Ewa Smolińska spotkania / PONIEDZIAŁKI / 19:00

OSTRO W PLANSZE / prowadzący: Marcin Marciczkiewicz spotkania WTORKI / 18:00

KLUB SENIORA ZŁOTY WIEK / prezes: Zenon Żukrowski spotkania ŚRODY / 14:00

JOGA / seniorzy / instruktorka: Monika Gmurowska spotkanie organizacyjne CZWARTEK / 3 września / 9:00

KOŁO FILATELISTÓW / spotkania / DRUGI WTOREK MIESIĄCA

Jak co, to możecie pytać na miejscu w OCK, przy ulicy Wolności 2 lub dzwonić : 62 736 40 60 w.61.

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