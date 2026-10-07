Ostrów. Kolejna decyzja sądu ws skazanego byłego wiceprezydenta Mikołaja K.

Dozór elektroniczny zamiast celi więziennej. Sąd Okręgowy w Kaliszu zgodził się na zmianę formy odbycia roku kary przez byłego wiceprezydenta Ostrowa Mikołaja K. Ale sprzeciw złożył już prokurator.

Sąd Okręgowy w Kaliszu po rozpoznaniu wniosku obrońcy skazanego Mikołaja K. wydał postanowienie, w którym wyraził zgodę na odbywanie przez skazanego kary w systemie dozoru elektronicznego. Sprzeciw od wydanego postanowienia złożył prokurator, w związku z czym postanowienie stanie się wykonalne dopiero po jego uprawomocnieniu - informuje Radio Eska sędzia Marek Urbaniak, rzecznik SO w Kaliszu.

Dozór elektroniczny oznacza, że skazanybędzie odbywał karę w miejscu zamieszkania i będzie miał zakaz opuszczania miejsca pobytu poza godzinami w ciągu dnia wskazanymi przez sąd, np. w celu wykonywania pracy - dodaje rzecznik sądu.

Mikołaj K. 7 listopada 2025 roku usłyszał prawomocny wyrok za przekroczenie uprawnień z czasów, kiedy pracował w samorządzie w Jarocinie. Był to rok więzienia w zawieszeniu na dwa lata, do tego miał zakaz zajmowania stanowisk związanych z gospodarowaniem mieniem publicznym i w spółkach prawa handlowego. Miał też zapłacić grzywnę. Tymczasem w 2026 roku przez miesiąc był społecznym pełnomocnikiem prezydent Ostrowa ds. gospodarczych, założył też firmę doradczą, która współpracowała z komunalnymi spółkami w Ostrowie.

W maju tego roku, na wniosek prokuratury, Sąd Okręgowy w Kaliszu odwiesił mu karę i wysłał do więzienia. 10 września Sąd Apelacyjny w Łodzi, po zażaleniu obrońcy Mikołaja K., decyzję tę podtrzymał.