Ostrów. Grand Prix Komeda po raz 15! Od dziś!

To jedyny takie festiwal w Polsce. W Ostrowie Wielkopolskim rusza dziś 15. GRAND PRIX KOMEDA - festiwal, na którym nagradza się muzykę napisaną specjalnie do polskiego filmu.

W tym roku o statuetkę i 30 tysięcy złotych walczyć będzie dziewięcioro kompozytorów - autorów muzyki do siedmiu tytułów.

Zapewniam, że nie rozczarujecie się Państwo, że mamy bardzo ciekawe filmy konkursowe, że kompozytorzy reagowali, kiedy ich informowałem o nominacjach, z dziką radością i uważają, że to jest wielka duma i radość przyjechać do Ostrowa Wielkopolskiego i cieszyć się, nobilitujące to jest z nominacji do Grand Prix Komeda, no i będą też wspaniałe nazwiska twórców, na które Państwo czekacie, spotkanie ze znanymi artystami, z jurorami, to wszystko napawa mnie wielką satysfakcją.

Mówi dyrektor artystyczny festiwalu Łukasz Maciejewski.

Nagrodę za całokształt odbierze JERZY MAKSYMIUK, który pojawi się w Ostrowie już "w tygodniu" by spotkać się z publicznością. Ale lista gości jest znacznie dłuższa...A na niej m.in. Anna Seniuk, Jan Englert, Katarzyna Herman, Katarzyna Błęcka-Kolska, Jan Jakub Kolski i Adam Woronowicz.

Prócz seansów i spotkań z gośćmi podczas festiwalu zaplanowane są także inne wydarzenia. Odbędą się dwa koncerty: muzyki filmowej w wykonaniu Royber Trio w składzie Mikołaj Trzaska, Olo Walicki i Macio Moretti oraz na finał - Agi Zaryan, artystki jazzowej o międzynarodowej renomie. O filmie będą się także toczyć rozmowy. Od kilku lat podczas Grand Prix Komeda odbywa się debata filmowców, prowadzona przez dyrektora artystycznego festiwalu Łukasza Maciejewskiego. W tym roku temat debaty brzmi „Nasi laureaci – jakie znaczenie ma nagroda Grand Prix Komeda”. Podczas festiwalu nie zabraknie działań praktycznych. W tym roku będą to warsztaty z improwizacji i storytellingu dla początkujących, które poprowadzi Remigiusz Jankowski.

Dodaje Hanna Olejnik, rzeczniczka prasowa festiwalu.

A całość rozpocznie dziś - 8 czerwca - wernisaż wystawy plakatów filmowych ze zbiorów kolekcjonera Krzysztofa Dydo, a ekspozycja zatytułowana będzie „Komeda. Muzyka i film”.

Finał filmowego wydarzenia w Ostrowie Wielkopolskim to wręczenie nagród: Grand Prix Komeda za Najlepszą Muzykę w Polskim Filmie Fabularnym, Grand Prix Komeda za Całokształt Twórczości dla Jerzego Maksymiuka, Nagrody Publiczności. Zakończenie festiwalu odbędzie się 13 czerwca.

Organizatorami festiwalu Grand Prix Komeda są: Ostrowskie Centrum Kultury oraz Miasto Ostrów Wielkopolski.

Medialnym partnerem jest Radio ESKA.