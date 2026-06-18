Ostrów. Będzie można pomóc Ani. I świetnie się bawic!

20 czerwca w godzinach od 15.00 do 19.00 nad zalewem Piaski Szczygliczka w Ostrowie Wielkopolskim odbędzie się festyn charytatywny "Sport i profilaktyka dla zdrowia". To wydarzenie łączy sport, profilaktykę i pomoc drugiemu człowiekowi.

W programie między innymi biegi dla dorosłych, biegi dla dzieci na dwóch dystansach, nordic walking, stoiska służby mundurowych, poczęstunek oraz oraz mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Odbędzie się także charytatywny pchli targ dziecięcy.