Ostrów. Będzie można pomóc Ani. I świetnie się bawic!

Na sportowo, rodzinnie i charytatywnie zapowiada się sobotni festyn nad zalewem Piaski Szczygliczka w Ostrowie. Organizuje go Areszt Śledczy, by pomóc siostrze jednej z funkcjonariuszek. Ania zachorowała na glejaka i potrzebuje wsparcia.
20 czerwca w godzinach od 15.00 do 19.00 nad zalewem Piaski Szczygliczka w Ostrowie Wielkopolskim odbędzie się festyn charytatywny "Sport i profilaktyka dla zdrowia". To wydarzenie łączy sport, profilaktykę i pomoc drugiemu człowiekowi.
W programie między innymi biegi dla dorosłych, biegi dla dzieci na dwóch dystansach, nordic walking, stoiska służby mundurowych, poczęstunek oraz oraz mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Odbędzie się także charytatywny pchli targ dziecięcy.
Mówi Elżbieta Michalska, rzecznik prasowy Aresztu Śledczego w Ostrowie, która dodaje, że ten festyn jest wyjątkowy, bo dedykowany siostrze jednej z funkcjonariuszek.
Serdecznie zapraszamy mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego i okolic do wspólnego spędzenia czasu, aktywności sportowej i przede wszystkim do pomagania, bo razem naprawdę możemy więcej. To jest taki wyjątkowy festyn, bo to trochę dotyka pracownika aresztu, prawda i w tym momencie ten areszt wychodzi poza mury dosłownie. Tak, wychodzimy poza mury naszej jednostki po to, aby wesprzeć siostrę naszej funkcjonariuszki. 33-letnia Ania walczy z glejakiem czwartego stopnia i niestety medycyna w Polsce rozłożyła ręce. Jedynym ratunkiem dla niej jest leczenie w Niemczech, które wykracza poza możliwości finansowe rodziny.
Medialnym partnerem festynu jest Radio Eska.