Ostrów. Basen zamknięty do przyszłych wakacji. A jaki był zakończony już sezon letni?

Lipiec rozczarował, ale sierpień już był lepszy. Na Basenie Miejskim w Ostrowie, gdzie właśnie podsumowano lato.
Z wodnych atrakcji skorzystało 48 tysięcy osób.
Lipiec, niestety, "dał nam popalić" i tutaj rzeczywiście musieliśmy ograniczać otwarcie ze względu na warunki pogodowe. Niemniej w sierpniu już było lepiej. Dla nas najważniejsze jest to, że zadowolenie i opinia korzystających jest na plus i cały czas basen dzięki mojej ekipie się rozwija. Jest nocne pływanie, aqua aerobik czy nurkowanie.Wprowadzamy nowe rzeczy, które mogą funkcjonować przy okazji sezonu. No i zobaczymy, musimy czekać na nowy sezon. Ale frekwencja tegoroczna nas cieszy - bo to 48 tysięcy odwiedzin.
Mówi Maciej Karwacki, prezes spółki Ostrowskie Inwestycje Sportowe, któremu basen podlega.
Obecnie trwa sprzątanie terenu i zabezpieczenie przed zimą.
Wody nigdy całej nie spuszczamy, tylko częściowo. Bo pewien poziom wody jest utrzymany przez cały rok ze względów technologicznych.
Dodaje Maciej Karwacki.
Odkryty basen w Ostrowie powstał w latach 50. XX wieku (oddany do użytku został na początku sierpnia 1953 roku) i przez dekady służył mieszkańcom. Po latach zaniedbań przeszedł gruntowną modernizację zakończoną w 2017 roku, kiedy to oddano go do ponownego użytku. Właśnie zakończono na nim 10 sezon letni.