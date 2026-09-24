Ostrów. Basen zamknięty do przyszłych wakacji. A jaki był zakończony już sezon letni?

Lipiec, niestety, "dał nam popalić" i tutaj rzeczywiście musieliśmy ograniczać otwarcie ze względu na warunki pogodowe. Niemniej w sierpniu już było lepiej. Dla nas najważniejsze jest to, że zadowolenie i opinia korzystających jest na plus i cały czas basen dzięki mojej ekipie się rozwija. Jest nocne pływanie, aqua aerobik czy nurkowanie.Wprowadzamy nowe rzeczy, które mogą funkcjonować przy okazji sezonu. No i zobaczymy, musimy czekać na nowy sezon. Ale frekwencja tegoroczna nas cieszy - bo to 48 tysięcy odwiedzin.