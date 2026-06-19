Odolanów. Gród Bartosza zaprasza! Przed nami dwa słowiańskie dni!

2026-06-19 12:26

Obozowisko słowiańskie, pokazy walk wojów, warsztaty dawnych rzemiosł, gra terenowa i koncerty. To - m.in. już w ten weekend w Odolanowie podczas festiwalu „Gród Bartosza: Noc Dwóch Tradycji”. Poleca Radio Eska.

Rycerze
Autor: pixabay/ CC BY-ND 1.0

Sobota to DZIEŃ SŁOWIAŃSKI. Niedziela - DZIEŃ RYCERSKI.

Przed nami dwa dni zabawy w klimatach naszych przodków. W Odolanowie odbędzie się festyn GRÓD BARTOSZA: NOC DWÓCH TRADYCJI.

Każdy znajdzie coś dla siebie - zaprasza burmistrz Marcin Szorski.

Chcemy pokazać ludziom, jak wyglądało to życie kiedyś, jak wyglądało w średniowieczu. Pierwszy dzień, 20 czerwca, sobota, to będzie dzień słowiański. Będziemy pokazywać, jak żyli ludzie w czasie średniowiecza, jakimi rzemiosłami się zajmowali, jak to było w takiej osadzie i czego się musieli nauczyć i co potrzebowali do życia. 

Drugi dzień to będzie już dzień rycerski, czyli przedstawienie tego, jak wchodziło chrześcijaństwo na nasze ziemię. Chcielibyśmy ten dzień zacząć od mszy w języku łacińskim. Chcemy zbudować taki klimat, później przejście po mszy z całym sztabem wojów, rycerzy do Parku Natury i potem dalej się bawić. Bo to mają być dwa dni wspólnej zabawy, wspólnego świętowania.

Gród Bartosza
Autor: UMiG Odolanów/ Materiały prasowe

Medialnym partnerem wydarzenia jest Radio Eska.

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