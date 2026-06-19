Odolanów. Gród Bartosza zaprasza! Przed nami dwa słowiańskie dni!

Chcemy pokazać ludziom, jak wyglądało to życie kiedyś, jak wyglądało w średniowieczu. Pierwszy dzień, 20 czerwca, sobota, to będzie dzień słowiański. Będziemy pokazywać, jak żyli ludzie w czasie średniowiecza, jakimi rzemiosłami się zajmowali, jak to było w takiej osadzie i czego się musieli nauczyć i co potrzebowali do życia.

Drugi dzień to będzie już dzień rycerski, czyli przedstawienie tego, jak wchodziło chrześcijaństwo na nasze ziemię. Chcielibyśmy ten dzień zacząć od mszy w języku łacińskim. Chcemy zbudować taki klimat, później przejście po mszy z całym sztabem wojów, rycerzy do Parku Natury i potem dalej się bawić. Bo to mają być dwa dni wspólnej zabawy, wspólnego świętowania.