Krotoszyn. Kłopoty na onkologii. Oddział zostanie zawieszony

Onkologia w Krotoszynie zostanie zawieszona od 1 października - do końca roku. Nie ma lekarzy, oddział nie może pomagać.
Dyrekcja placówki wydała oświadczenie.
Drodzy Pacjenci, Drodzy Państwo,
z dużą troską i odpowiedzialnością informujemy, że Oddział Onkologii Klinicznej w Krotoszynie, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego, zostanie czasowo zawieszony w okresie od 1 października do 31 grudnia 2026 roku.
W ostatnich miesiącach wraz z konsultant wojewódzką w dziedzinie onkologii podejmowaliśmy liczne działania, aby zapewnić oddziałowi stabilną i bezpieczną obsadę lekarską. Niestety, mimo tych starań, nie udało się zapewnić odpowiedniej liczby lekarzy, co uniemożliwia dalsze funkcjonowanie oddziału w dotychczasowej formie.
Najważniejsze są dla nas bezpieczeństwo i ciągłość leczenia naszych pacjentów. Dlatego, w odpowiedzi na problemy organizacyjno-finansowe oddziału, już od czerwca zmieniliśmy organizację pracy, prowadząc leczenie w trybie jednodniowej chemioterapii.
Rozumiemy, że informacja o czasowym zawieszeniu oddziału może budzić niepokój, pytania i wiele emocji – szczególnie wśród osób, które są obecnie w trakcie leczenia. Chcemy jednak zapewnić, że żaden pacjent nie zostanie pozostawiony bez dalszej opieki.
W trosce o zapewnienie ciągłości leczenia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie podpisał porozumienie z placówką w Kaliszu dotyczące przejęcia i kontynuowania leczenia naszych pacjentów. Dzięki temu możemy zapewnić, że będą oni mieli możliwość dalszego leczenia onkologicznego w specjalistycznym ośrodku. Dołożymy wszelkich starań, aby proces przekazywania pacjentów przebiegał w sposób uporządkowany, bezpieczny i z możliwie najmniejszym obciążeniem dla chorych i ich rodzin.
Dziękujemy naszym Pacjentom i ich Rodzinom za zaufanie, a całemu zespołowi Oddziału Onkologii Klinicznej za zaangażowanie, pracę i troskę o chorych.
Będziemy na bieżąco informować Państwa o kolejnych działaniach i zmianach dotyczących funkcjonowania oddziału.
Bezpieczeństwo pacjentów i zapewnienie ciągłości ich leczenia pozostają dla nas najważniejsze.
Czytamy w komunikacie.
Kłopoty krotoszyńskiej onkologii trwają od wielu miesięcy. Z powodu problemów finansowych - wiosną tego roku pojawiło się widmo jego zamknięcia - ale udało się przekształcić oddział z całodobowego na ambulatoryjny. W takiej formie zaczął działać z początkiem czerwca, ale ...teraz pojawił się problem z lekarzami, których brakuje, bo część złożyła wypowiedzenia.
W Krotoszynie na onkologii klinicznej pacjenci mają podawaną chemię. W 2025 roku miał prawie 150 pacjentów.