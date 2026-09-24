Kępno. Planszostrada po raz 12! Już w ten weekend!

Dwa dni z planszówkami w Kępnie. Już w ten weekend!

Wszystko za sprawą festiwalu PLANSZOSTRADA.

Podczas dwóch dni wypełnionych grami planszowymi będzie można przenieść się do świata wyobraźni i spełnić niejedne marzenia. „Odbyć” podróż do świata starożytnych cywilizacji, „spotkać” królów, fantastyczne stworzenia, eksplorować kosmos bądź świat zwierząt… Z pomocą planszówek – to możliwe! Gwarantujemy pozytywną energię i mnóstwo dobrej zabawy. Każdy jest tutaj mile widziany!

Zapraszają organizatorzy, którzy wyliczają, co czeka na uczestników:

· wypożyczalnia kilkuset tytułów gier o różnej skali trudności, czasie grania, tematyce (rodzinne, imprezowe, strategiczne i wiele więcej),

· turnieje otwarte z nagrodami,

· turniej szachów błyskawicznych z klubem Szachowe Smoki Rychtal,

· strefa RPG (gier fabularnych),

· stoiska hobbystyczne (np. warsztaty malowania figurek, gry bitewne),

· kącik kawiarniany i punkty gastronomiczne,

· sklep z grami planszowymi.

12. edycja Festiwalu Gier Planszowych Planszostrada w Kępnie odbędzie się (tradycyjnie) w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kępnie.

W sobotę pograć będzie można w godzinach 10:00 – 20:00, w niedzielę 11:00 – 18:00.

Organizatorami festiwalu są Kępiński Klub Gier Planszowych Planszostrada oraz Stowarzyszenie Kulturalne Euro-Art. Zadanie jest finansowane ze środków Powiatu Kępińskiego.

Medialnym partnerem jest Radio Eska.