Krotoszyn. A Seree Tee niepokonane od 672 dni!

Udało się zremisować z mocnym przeciwnikiem. Piłkarze A Seree Tee z Krotoszyna wynikiem 3 do 3 zakończyli spotkanie z Widzewem Łódź w drugiej kolejce 1 ligi futsalu.

Jechaliśmy tutaj, tak można powiedzieć, skazani na porażkę. Pokazaliśmy, że potrafimy powalczyć nawet z drużyną, która aspiruje, i mówi o tym głośno, do awansu.Także widać, że w tej lidze można wszystko, my możemy też dużo. Chcemy to robić, chcemy mocno pracować po to, żeby zaskakiwać, bo myślę, że na razie to robimy. A efekty i sukcesy to jeszcze daleka do tego droga, ale myślę, że mamy ku temu dyspozycję. Nie wiem, czego się Widzew spodziewał. Myślę, że zapowiadali ten mecz od dłuższego czasu, więc wiedzieli, że nie będzie to na pewno dla nich łatwe spotkanie. Ale myślę, że sądzili, że wygrają. A skończyło się remisem i punktem dla nas.

Powiedział tuż po meczu trener drużyny Kamil Kucharski.

Kolejny mecz Krotoszynianie rozegrają w niedzielę 4 października na wyjeździe, zmierzą się z drużyną Team Lębork.

Kciuki za A Seree Tee trzyma Radio Eska.​