Derby Wielkopolski dla Ostrowa!

Piękne zwycięstwo na koniec rundy zasadniczej.

Szczypiorniści Rebud KPR Ostrovii pokonali w Kaliszu Netland MKS Kalisz 28 do 21. Zwycięstwo smakuje tym bardziej, że to piąte w historii Orlen Superligi Derby Wielkopolski dla zespołu z Ostrowa.

MVP spotkania został wybrany bramkarz Ostrovii Kacper Ligarzewski.

Jestem bardzo dumny i bardzo szczęśliwy - powiedział tuż po meczu trener KPR-u Kim Rasmussen.

Dzięki tej wygranej Ostrowianie kończą sezon zasadniczy na trzecim miejscu w tabeli Orlen Superligi i w ćwierćfinale play-off zmierzą się z zajmującym miejsce szóste - MMTS-em Kwidzyn. Pierwszy mecz zagrają na wyjeździe, rewanż u siebie. Drużyna lepsza w dwumeczu awansuje do półfinału play-off.

