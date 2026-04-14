Derby Wielkopolski dla Ostrowa!

2026-04-14 6:52

Derby Wielkopolski dla Ostrowa! Szczypiorniści Rebud KPR Ostrovii pokonali wczoraj w kaliskiej Arenie Netland MKS Kalisz 28 do 21. To daje Ostrovii trzecie miejsce w tabeli na koniec sezonu zasadniczego. Medialnym partnerem ostrowskiej drużyny jest Radio Eska.

Rebud KPR Ostrovia

Autor: Rebud KPR Ostrovia

Piękne zwycięstwo na koniec rundy zasadniczej.

Szczypiorniści Rebud KPR Ostrovii pokonali w Kaliszu  Netland MKS Kalisz 28 do 21. Zwycięstwo smakuje tym bardziej, że  to piąte w historii Orlen Superligi Derby Wielkopolski dla zespołu z Ostrowa. 

MVP spotkania został wybrany bramkarz Ostrovii Kacper Ligarzewski.

Jestem bardzo dumny i bardzo szczęśliwy - powiedział tuż po meczu trener KPR-u Kim Rasmussen.

Dzięki tej wygranej Ostrowianie kończą sezon zasadniczy na trzecim miejscu w tabeli Orlen Superligi i w ćwierćfinale play-off zmierzą się z zajmującym miejsce szóste - MMTS-em Kwidzyn. Pierwszy mecz zagrają na wyjeździe, rewanż u siebie. Drużyna lepsza w dwumeczu awansuje do półfinału play-off.

Przeczytaj także:
Majówka na piasku w Jankowie Przygodzkim. GLKS Barycz zaprasza na otwarty treni…
Sportowcy przed kamerami mówią różne dziwne rzeczy. Wiesz, kto to powiedział?
Pytanie 1 z 12
"Może się puszka pandory otworzy i później tych medali nazbieramy"