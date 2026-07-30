Chciała na teren aresztu wnieść narkotyki. Ukryła je pod...językiem

Zamiast spotkania z ukochanym – zatrzymanie i zarzuty. 34-letnia mieszkanka Kalisza chciała wnieść na teren Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim marihuanę. Substancję ukryła pod językiem. Jej plan został udaremniony przez funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Jak ustalono, mieszkanka Kalisza próbowała przemycić niewielkie foliowe zawiniątko z suszem roślinnym, ukrywając je pod językiem. Czujność funkcjonariuszy sprawiła jednak, że plan nie powiódł się. Na miejsce wezwano policjantów, którzy zatrzymali 34-latkę i przewieźli ją do ostrowskiej komendy. Wstępne badanie zabezpieczonej substancji wykazało, że jest to marihuana. Kobieta usłyszała zarzut dotyczący naruszenia przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – mówi asp. Ewa Golińska-Jurasz, rzecznik policji w Ostrowie Wielkopolskim.

34-latka za swoje zachowanie odpowie przed sądem.