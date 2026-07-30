Chciała na teren aresztu wnieść narkotyki. Ukryła je pod...językiem

Marta Rajewska
2026-07-30 7:56

Chciała spotkać się z ukochanym i urozmaicić mu pobyt w areszcie, a została zatrzymana i usłyszała zarzuty. Mowa o mieszkance Kalisza, która próbowała wnieść na teren Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim marihuanę ukrytą pod… językiem.

areszt
Autor: BŹ

Zamiast spotkania z ukochanym – zatrzymanie i zarzuty. 34-letnia mieszkanka Kalisza chciała wnieść na teren Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim marihuanę. Substancję ukryła pod językiem. Jej plan został udaremniony przez funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Jak ustalono, mieszkanka Kalisza próbowała przemycić niewielkie foliowe zawiniątko z suszem roślinnym, ukrywając je pod językiem. Czujność funkcjonariuszy sprawiła jednak, że plan nie powiódł się. Na miejsce wezwano policjantów, którzy zatrzymali 34-latkę i przewieźli ją do ostrowskiej komendy. Wstępne badanie zabezpieczonej substancji wykazało, że jest to marihuana. Kobieta usłyszała zarzut dotyczący naruszenia przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – mówi asp. Ewa Golińska-Jurasz, rzecznik policji w Ostrowie Wielkopolskim.

34-latka za swoje zachowanie odpowie przed sądem.

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