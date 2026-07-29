Uciekał przed policją i wskoczył do rzeki. Mężczyzna był poszukiwany dwoma listami gończymi

Mundurowi natychmiast podjęli pościg, wydając wyraźne polecenia do zatrzymania się. Mężczyzna zignorował wezwania i kontynuował ucieczkę.

W pewnym momencie wskoczył do pobliskiej rzeki i przedostał się na jej drugi brzeg. Policjanci na chwilę stracili go z pola widzenia, jednak do działań włączył się kolejny patrol, który zatrzymał uciekiniera – mówi asp. Ewa Golińska-Jurasz, rzecznik policji w Ostrowie.

Jak się okazało, mężczyzna miał powód, by uciekać.

Był poszukiwany dwoma Listami Gończymi oraz jednym zarządzeniem wydanymi przez Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim. Miał do odbycia kilkuletnią karę pozbawienia wolności za przestępstwa związane z paserstwem oraz niealimentacją – dodaje policjantka.

W chwili zatrzymania mężczyzna był nietrzeźwy – badanie wykazało ponad promil alkoholu w jego organizmie. Po wykonaniu niezbędnych czynności został osadzony w policyjnym areszcie, a następnie doprowadzony do Aresztu Śledczego, gdzie rozpocznie odbywanie zasądzonej kary.