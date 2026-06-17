Ostrów. Wypadek na obwodnicy miasta. Jedna osoba nie żyje

2026-06-17 18:02

Tragiczny wypadek na obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego. Nie żyje jedna osoba.

Wypadek na obwodnicy Ostrowa
Autor: KPP Ostrów Wielkopolski/ Materiały prasowe

Policja wyjaśnia szczegóły tragicznego wypadku, do którego doszło dziś ​na obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego. Zginęła jedna osoba.

Jak wstępnie ustalili obecni na miejscu mundurowi...

...kierujący busem uderzył w stojący na poboczu pojazd. Trzy osoby z tego pojazdu zostały przewiezione do ostrowskiego szpitala, jedna osoba zmarła. Aktualnie policjanci wyjaśniają dokładny przebieg i okoliczności tego tragicznego zdarzenia. 

Mówi Ewa Golińska Jurasz, rzeczniczka policji w Ostrowie.

Wiadomo, że kierowca busa był trzeźwy.

Do wypadku doszło dziś przed godziną 14.00. Droga S11 - z Ostrowa w kierunku Poznania przez kilka godzin była zablokowana. Teraz ruch powinien już odbywać się bez utrudnień.

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