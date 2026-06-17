Ostrów. Wypadek na obwodnicy miasta. Jedna osoba nie żyje

Policja wyjaśnia szczegóły tragicznego wypadku, do którego doszło dziś na obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego. Zginęła jedna osoba.
Jak wstępnie ustalili obecni na miejscu mundurowi...
...kierujący busem uderzył w stojący na poboczu pojazd. Trzy osoby z tego pojazdu zostały przewiezione do ostrowskiego szpitala, jedna osoba zmarła. Aktualnie policjanci wyjaśniają dokładny przebieg i okoliczności tego tragicznego zdarzenia.
Mówi Ewa Golińska Jurasz, rzeczniczka policji w Ostrowie.
Wiadomo, że kierowca busa był trzeźwy.
Do wypadku doszło dziś przed godziną 14.00. Droga S11 - z Ostrowa w kierunku Poznania przez kilka godzin była zablokowana. Teraz ruch powinien już odbywać się bez utrudnień.