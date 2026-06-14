Psy służbowe, szkolenia i strefa pierwszej pomocy. Trwa drugi dzień CERBERUS K9 w Ostrowie

W Ostrowie trwa właśnie drugi dzień międzynarodowej platformy bezpieczeństwa CERBERUS K9. W wydarzeniu biorą udział przewodnicy psów służbowych, instruktorzy oraz przedstawiciele różnych służb z Polski i innych krajów Europy.

Szkolenia i ćwiczenia odbywają się w pięciu lokalizacjach. To między innymi 3MK Arena, Stadion Miejski, Piaski-Szczygliczka, Szkoła Mundurowa w Przygodzicach oraz teren ORLEN-u w Gorzycach.

W programie m.in. tropienie, detekcja zapachów, obrona, ratownictwo i TCCC. Dziś o 15:00 przy 3MK Arenie mieszkańcy będą mogli zobaczyć symulację zamachu terrorystycznego.

Wybraliśmy Ostrów, bo to miasto daje realne możliwości stworzenia scenariuszy działań K9 i bezpieczeństwa na poziomie dostępnym dotychczas głównie podczas specjalistycznych wydarzeń zagranicznych. To wydarzenie ma dla mnie również bardzo osobisty wymiar. Fundacja Pacta K9 jest zarejestrowana na terenie naszej gminy, a ja sam przez wiele lat pełniłem służbę jako funkcjonariusz ostrowskiej policji - mówi organizator, Mariusz Lis.

Dla mieszkańców przygotowano otwartą strefę w 3MK Arenie. Można tam zobaczyć część szkoleń, wziąć udział w prelekcjach oraz skorzystać z zajęć z pierwszej pomocy

Impreza jest otwarta dla lokalnej społeczności oraz gości, którzy będą chcieli to zobaczyć z zewnątrz. Sercem wydarzenia jest 3MK Arena. To właśnie tu odbywają się prelekcje i wykłady. Można tu też odwiedzić strefę edukacyjną i obserwować wybrane działania zespołów. Ogromnie ważnym punktem jest otwarta strefa pierwszej pomocy prowadzona przez ratowników medycznych Ostrowskiego WOPR-u - dodaje Mariusz Lis.

CERBERUS K9 potrwa dziś do godz. 16:30. Patronem medialnym wydarzenia jest Radio Eska.