Ostrów polską stolicą muzyki filmowej! Ruszył 15. Grand Prix Komeda

Cieszę się, że w Ostrowie mamy kolejną edycję festiwalu. Mam poczucie, że wszystko się powinno udać, jak zawsze. Być może będą jakieś sytuacje, że ktoś nie dojedzie. Zawsze musimy być przygotowani, że coś się może mniej udać. Myślę, że zrobiliśmy bardzo dużo, żebyście Państwo byli zadowoleni i będę szczęśliwy, jeżeli tak się stanie.

Do konkursu wybraliśmy siedem tytułów. Co roku mechanizm jest podobny. Nie jest tak, że ja wybieram z 40 filmów i rwąc włosy z głowy, muszę to ograniczać, bo jest 20 wybitnych partytur muzycznych. Nie. Powiedzmy, że w ciągu roku spośród tych filmów, które oglądam, filmów fabularnych, pełnometrażowych, bo nie bierzemy pod uwagę dokumentów czy seriali, to tak może z 10 filmów udałoby się na siłę trochę tutaj zaprosić. Ale te 7 czy 6 tytułów, bo co roku mniej więcej tyle wybieramy, to jest myślę taka bardzo reprezentacyjna grupa filmów, które powinny i uważamy, że zasługują na to, żeby otrzymać to wyróżnienie, bo nominacja do Grand Prix Komeda jest już wyróżnieniem.