Ostrów polską stolicą muzyki filmowej! Ruszył 15. Grand Prix Komeda

Dziewięcioro kompozytorów walczy o Grand Prix Komeda, czyli nagrodę za najlepszą muzykę do filmu. Tytułów jest siedem, ale jak podkreśla dyrektor festiwalu Łukasz Maciejewski...już sama nominacja jest ważna. Bo ostrowski festiwal to ważny filmowo-muzyczny punkt na kulturalnej mapie Polski.
Cieszę się, że w Ostrowie mamy kolejną edycję festiwalu. Mam poczucie, że wszystko się powinno udać, jak zawsze. Być może będą jakieś sytuacje, że ktoś nie dojedzie. Zawsze musimy być przygotowani, że coś się może mniej udać. Myślę, że zrobiliśmy bardzo dużo, żebyście Państwo byli zadowoleni i będę szczęśliwy, jeżeli tak się stanie.
Do konkursu wybraliśmy siedem tytułów. Co roku mechanizm jest podobny. Nie jest tak, że ja wybieram z 40 filmów i rwąc włosy z głowy, muszę to ograniczać, bo jest 20 wybitnych partytur muzycznych. Nie. Powiedzmy, że w ciągu roku spośród tych filmów, które oglądam, filmów fabularnych, pełnometrażowych, bo nie bierzemy pod uwagę dokumentów czy seriali, to tak może z 10 filmów udałoby się na siłę trochę tutaj zaprosić. Ale te 7 czy 6 tytułów, bo co roku mniej więcej tyle wybieramy, to jest myślę taka bardzo reprezentacyjna grupa filmów, które powinny i uważamy, że zasługują na to, żeby otrzymać to wyróżnienie, bo nominacja do Grand Prix Komeda jest już wyróżnieniem.
Mówi Łukasz Maciejewski.
Festiwalowi towarzyszy wystawa plakatów filmów, do których Komeda napisał muzykę, a które do lat kolekcjonuje Krzysztof Dydo - kolekcjoner z Krakowa, który w Ostrowie pokazuje około 20 z nich.
Przede wszystkim muszę podziękować, że zostałem zaproszony tutaj, nie pierwszy raz, bo od 1985 roku po raz pierwszy byłem ze Starowiejskim, no ale nie w tym budynku. Tutaj zostałem zaproszony z wystawą plakatów związanych z Komedą poprzez plakat filmowy do filmów, do których napisał muzykę. Tych filmów było blisko 30, ale tutaj troszkę nie wszystkie są reprezentowane, bo kilku nie mam, po prostu były wydane za granicą, bo albo w Niemczech, albo w Danii. Także te, które mam w kolekcji, które mogłem pokazać, bo niektóre ze względu na starość i to, że się rozpadają, no to musiały najpierw być poddane konserwacji papieru, no ale to było za mało czasu.
Trzeba powiedzieć, że dziś to są dzieła sztuki jeśli chodzi o plakaty.
Wystawa czynna będzie do 19 czerwca.
A festiwal potrwa do soboty 13 czerwca.
DZIŚ w programie:
16:00 – POKAZ SPECJALNY: Koncert na dwoje, 2019, reż. Tomasz Drozdowicz (75 min) (OCK) GOŚĆ: Tomasz DROZDOWICZ
18:15 – POKAZ SPECJALNY: Jerzy Maksymiuk / Retrospektywa Bilet powrotny, 1978, muz. Jerzy Maksymiuk, reż. Ewa i Czesław Petelscy (105 min) (OCK) GOŚĆ: Anna SENIUK
21:00 – POKAZ SPECJALNY: Jerzy Maksymiuk / Retrospektywa Sanatorium pod Klepsydrą, 1973, muz. Jerzy Maksymiuk, reż. Wojciech Jerzy Has (119 min) (OCK)
Medialnym partnerem Grand Prix Komeda jest Radio Eska.