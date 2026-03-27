Ostrów. Planszówki będą rządzić! Przed nami 7. festiwal OSTROwPLANSZE

​Planszówki będą rządzić w ten weekend w Ostrowie. Przed nami dwa dni grania w ramach siódmego festiwalu OSTROwPLANSZE.

Na festiwalu na pewno głównym punktem będzie wypożyczalnia gier, w której mamy jakieś 500-600 tytułów. Będą nasi wolontariusze, będą stoiska z grami i gadżetami. Cieszymy się, że już po raz siódmy będziemy gościć w Ostrowie tych, którzy kochają planszówki. Wiem, że będą "starzy" gracze, ale co roku dołączają też nowi. I to jest super. ZAPRASZAMY!

Szykują się dwa dni świetnej zabawy! Zaprasza organizator Marcin Marciczkiewicz

Mówi organizator Marcin Marciczkiewicz.

Wszystko w SP nr 4 przy Waryńskiego w Ostrowie.

W sobotę od 10.00 do 20.00, w niedzielę do 16.00. Wstęp jest wolny.

Organizatorami wydarzenia są: Ostrowskie Centrum Kultury, Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i OSTROwPLANSZE.

