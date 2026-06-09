Ostrów. Folia straciła moc. Nowej nie będzie

2026-06-09 10:34

Folia już straciła moc. Nowej nie będzie. Chodzi o folię antywirusową, którą wyklejono wiele miejsc w Ostrowie - w ramach walki z Covid 19. Folia pojawiała się m.in. na poręczach i w ubikacjach w urzędzie czy centrum kultury. Właśnie mija 5 -letnia żywotność folii. A że nie ma pandemii - nie będzie kontynuacji tego projektu.

Folia antywirusowa

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Autor: UM Ostrów/ Materiały prasowe

By walczyć z pandemią COVID 19 - wyklejoną nią m.in. poręcze i toalety w miejskich budynkach. Właśnie mija 5-letnia żywotność- folii wirusobójczej w Ostrowie. Miasto jako pierwsze w Polsce w ten sposób postanowiło walczyć z koronawirusem.

Dziś wiadomo, że kontynuacji projektu nie będzie bo po prostu - jak tłumaczy miasto - nie ma takiej potrzeby. 

W 2026 roku mija przewidywany 5-letni okres żywotności właściwości wirusobójczych folii. Nie planujemy kontynuować tego programu ani naklejać nowej folii ochronnej. Pandemia COVID-19 dobiegła końca, a co za tym idzie – z punktu widzenia zapobiegania zagrożeniom epidemicznym, nie ma obecnie uzasadnionej potrzeby ponoszenia kosztów na tego typu rozwiązania. Dotychczasowa folia, w zależności od miejsca i stopnia zużycia, będzie sukcesywnie zdejmowana podczas standardowych prac porządkowych i konserwacyjnych.

Nasza inwestycja była działaniem doraźnym, podyktowanym ówczesnymi obostrzeniami i troską o bezpieczeństwo mieszkańców w wyjątkowym czasie. Pytania o komercyjny rozwój tego nowatorskiego produktu oraz badania dotyczące jego skuteczności najlepiej skierować do producenta lub dystrybutorów.

 

Wyjaśnia Radiu Eska Sandra Jankowska z Biura Prasowego UM w Ostrowie.

Miasto na folię wydało w 2021 roku 400 tysięcy złotych.

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