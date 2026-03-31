Ostrów. By nie było "bezdomniaków". Miasto zapłaci za kastrację i sterylizację psów i kotów

Ostrów zapłaci za kastrację psów i kotów. Tych, które mają właścicieli, ale też - w przypadku kotów - wolno żyjących. Miasto zabezpieczyło też środki na ewentualne leczenie kotów i ich czipowanie.

Wszystko w ramach - realizowanego już kolejny rok - programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Ostrowa.

By skorzystać - z bezpłatnego zabiegu należy pobrać odpowiednie zgłoszenie, wypełnić i złożyć w Urzędzie Miejskim. Dokumenty można pobrać na miejscu lub ze strony internetowej urzędu. I dopiero potem można udać się ze zwierzęciem do weterynarza - miasto podpisało umowy z wybranymi gabinetami.

Kastracje oraz czipowanie psów i kotów mających właściciela z terenu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego wykonuje:

-Przychodnia Weterynaryjna "Labek" Katarzyna i Adam Szubert s.c.ul. Wrocławska 146,

63-400 Ostrów Wielkopolski,

-Przychodnia Weterynaryjna lek.wet. Patryk Łagodzkiul. Melchiora Wańkowicza 5,

63-400 Ostrów Wielkopolski.

Kastracje kotów wolno żyjących oraz czipowanie kotek wolno żyjących z terenu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego wykonuje:

-Przychodnia Weterynaryjna "Labek" Katarzyna i Adam Szubert s.c.ul. Wrocławska 146,

63-400 Ostrów Wielkopolski,

-Przychodnia Weterynaryjna lek.wet. Patryk Łagodzkiul. Melchiora Wańkowicza 5,

63-400 Ostrów Wielkopolski.

Leczenie kotów wolno żyjących z terenu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego wykonuje:

-Przychodnia Weterynaryjna "Labek" Katarzyna i Adam Szubert s.c.ul. Wrocławska 146,

63-400 Ostrów Wielkopolski,

-Przychodnia Weterynaryjna lek.wet. Patryk Łagodzkiul. Melchiora Wańkowicza 5,

63-400 Ostrów Wielkopolski.