Krotoszyn. Koniec epoki. Polski Związek Sumo przeprowadza się do Warszawy

Polski Związek Sumo przenosi się z Krotoszyna, gdzie powstał - do Warszawy.

Sekretarz Generalny i prezes honorowy Dariusz Rozum nie ukrywa, że to koniec pewnej epoki ale też szansa na większy rozwój związku.

Decyzja zapadła niedawno, no w sumie cztery miesiące wcześniej, podczas zjazdu Polskiego Związku Summa w grudniu ubiegłego roku w Krotoszynie i tam padały takie głosy, że, no biorąc pod uwagę też sytuację Związku, siedziby w Krotoszynie i dalsze jej funkcjonowanie, czy pójdziemy w kierunku stagnacji i siedzimy dalej w tym mieście, czy jednak odważymy się i przeniesiemy biuro Związku do stolicy, bo nie ukrywam, że to zawsze daje większe możliwości. Będziemy też starali się dzięki temu pozyskać większą grupę przyjaciół i osób, które mogłyby nam pomóc wypromować w ogóle jeszcze samą dyscyplinę, ale też pomóc zdobyć większe środki, choćby po to, żeby być może tylko własnymi siłami doprowadzić do budowy tego Europejskiego Centrum Sumo, którego nie udało się wybudować w Krotoszynie. Tak sobie myślę, że te zmiany wyjdą na dobre...

Mówi nam Dariusz Rozum, który Związek w 2004 roku w Krotoszynie zakładał....

Ja pamiętam rok zakładania Polskiego Związku Sumo, to był marzec 2004 roku. 22 lata temu. Wtedy też w Warszawie spotkałem osobę, którą zawsze będę nazywał również matką Polskiego Związku Summo, bo jeżeli ktoś mnie nazywa ojcem, no to ja zawsze Panią śp.Krystynę Łybacką, nazwę matką. Ona mi otworzyła drzwi i okazała się dla mnie taką osobą, bez której bym sobie nie poradził w tamtym czasie. To naprawdę nie był łatwy proces i jestem naprawdę, zawsze będę jej do śmierci głęboko wdzięczny, że widziała we mnie kogoś, komu warto zaufać i że ta dyscyplina zasługuje na to, aby prowadzić tę dyscyplinę jako odrębny Polski Związek Sportowy. No i można powiedzieć, myślę, że koło historii się zatoczyło. No i co? No i decyzja, że do Warszawy. Do Warszawy myślę, że wszystkim będzie lepiej. My się lepiej będziemy rozwijać.

Nowa siedziba związku będzie w jednej z kamienic w centrum Warszawy. Dziś przedstawiciele związku odebrali do niej klucze.

W Krotoszynie nadal zostaje Klub Sportowy, w którym obecnie trenuje 30 zawodników sumo. W Polsce - z licencją - są ich 3 tysiące.

W ciągu 22 lat, kiedy to Krotoszyn był polską stolicą japońskiego sportu narodowego, miasto było dwukrotnie gospodarzem Mistrzostw Europy w Sumo i raz Mistrzostw Świata. Mistrzostwa Europy odbyły się też w niedalekim Koźminie Wielkopolskim.