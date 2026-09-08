Drugie życie starego sprzętu. OSP Raszków organizuje zbiórkę elektrośmieci

OSP Raszków zbiera elektrośmieci i złom. Oddać można zarówno duży, jak i mały sprzęt AGD i RTV.

Na liście są między innymi lodówki, zamrażarki, pralki, suszarki, telewizory, komputery, telefony i monitory. Strażacy przyjmują też inne urządzenia na prąd lub baterie, a także złom i metale kolorowe.

Główny cel to pomoc mieszkańcom, którzy nie mają transportu bądź nie mają co zrobić z tymi elektrośmieciami. Dla nas korzyść jest taka, że jednostka pozyskuje dodatkowe środki finansowe i za to możemy kupić dodatkowy sprzęt - mówi Maciej Przybył z OSP Raszków.

Takie zbiórki już wcześniej pomogły doposażyć jednostkę. Strażacy kupili między innymi ubrania koszarowe oraz specjalne stroje używane podczas akcji.

Jedno ubranie kosztuje prawie cztery tysiące złotych, dlatego te środki są potrzebne. Jeśli jest możliwość pozyskania dodatkowych pieniędzy, to z niej korzystamy - dodaje druh.

Pieniądze z tegorocznej zbiórki również zostaną przeznaczone na działalność OSP Raszków, w tym zakup nowego sprzętu ratowniczo-gaśniczego.

Elektrośmieci można przywieźć na plac przed remizą przy ulicy Koźmińskiej 8 w Raszkowie. Osoby starsze oraz te, które nie mają czym przewieźć sprzętu, mogą zamówić bezpłatny odbiór z domu.

Zbiórka odbędzie się 26 września. Odbiór można zgłosić pod numerami telefonów: 607 227 521 lub 516 798 590.

Autor: JOT KSRG Raszków/ Facebook

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