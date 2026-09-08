Ostrów. Co ze Strażą Miejską? Były konsultacje, ale frekwencja słaba...

Zakończyliśmy konsultacje społeczne dotyczące funkcjonowania Straży Miejskiej w Ostrowie Wielkopolskim. Proszę pamiętać, że pytaliśmy także o monitoring miejski. Mieszkańcy odpowiedzieli w sumie na 29 pytań. I z tych odpowiedzi wyłania się dość wyraźny obraz. Oczekujemy zmian w sposobie funkcjonowania miejskiego systemu bezpieczeństwa.

Jedno z najważniejszych pytań dotyczyło tego, czy Straż Miejska przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa. I tutaj wyniki są bardzo jednoznaczne. Tylko 72 osoby odpowiedziały zdecydowanie tak. 40 osób raczej tak. Z drugiej strony aż 103 osoby wskazały raczej nie, a 162 zdecydowanie nie. Zapytaliśmy także mieszkańców, jakie rozwiązanie dotyczące Straży Miejskiej uważają za najlepsze. 180 osób opowiedziało się za jej likwidacją, ale niewiele mniej, bo 161 osób wskazało na reformę i zmiany zakresu jej działania. I to bardzo ważne, bo pokazuje, że mieszkańcy nie mają jednego stanowiska. Jest natomiast wyraźne oczekiwanie, żeby obecny system zmienić.Bardzo mocno wybrzmiała natomiast kwestia dostępności służby. Aż 283 osoby uznały, że mieszkańcy powinni mieć możliwość zgłaszania interwencji Straży Miejskiej przez całą dobę.