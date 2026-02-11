Ostrów. Urzędnicy z deklaracjami podatkowymi - do 18 lutego!

To coroczna praktyka. Urzędnicy z Ostrowa roznoszą deklaracje podatkowe. W dni robocze między 9.00 a 19.00, w soboty do 17.00.

Każdy pracownik posiada przy sobie upoważnienie, które można sprawdzić, a odbiór decyzji wymaga podpisu. W sumie do rozniesienia jest blisko 31 tysięcy decyzji podatkowych. Tradycyjną pocztą zostanie wysłanych ponad 4 tysiące dokumentów. To właściciele nieruchomości mieszkających poza miastem – tłumaczy Krystian Kaczmarek, Sekretarz Miasta.

Jeśli chodzi o płatność to pierwsza rata podatku przypada na 15 marca 2026 r.. Jeśli decyzja dotrze później niż 14 dni przed tym terminem, podatek należy opłacić w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

Podatek można opłacić przez bankowość internetową lub mobilną, skanując kod QR z decyzji. To szybki i wygodny sposób na opłatę bez wychodzenia z domu. Konto wskazane w decyzji dotyczy tylko podatku od nieruchomości, nie opłat za odpady komunalne.