Ostrów. Do biblioteki "z chodnika". Filia nr 3 melduje się przy Kolejowej 3!

Wrażenia są zdecydowanie jak najlepsze, dlatego że to miejsce wyróżnia się nie tylko świetną inicjatywą łączenia ludzi - mówi Eulalia Wikariak-Strzelczyk, na zasadzie tego, żeby ludzie i mieli co przeczytać, i gdzie odpocząć, ale tutaj jest kwestia też bardzo mocno międzypokoleniowa, polegająca na tym, że kończą się te bariery związane z wiekiem, łączymy naprawdę ludzi bez względu na wiek, płeć, myślenie, zarazem też w zależności od tego, czy ktoś lubi czytać, czy nie, to też nie ma znaczenia, bo tutaj jest miejsce dla każdego. To, myślę, w tym miejscu jest najpiękniejsze. A tu są też bardzo wygodne fotele, specjalnie dla mieszkańców.

Liczymy na to, że nawet jeżeli ktoś nie przepada za czytaniem samym w sobie, przychodząc tutaj głównie, czy z początku, dla odpoczynku, zostanie tutaj na dłużej, celem takim, żeby czytać. I można też płyty posłuchać? Można posłuchać tutaj płyt, można tutaj zarazem wypić sobie też kawkę przy książce, można się zrelaksować, można słuchać muzyki, jest tu miejsce specjalnie dla seniorów, jest tu miejsce specjalnie wyznaczone dla dzieci, dla najmłodszych, jest strefa dla dzieci i młodzieży, jest strefa ciszy, także dla tych, którzy za hałasem nie przepadają. Można sobie posiedzieć z książką, można posiedzieć z własnymi myślami, jest to dosłownie miejsce dla każdego, także każdemu polecamy i każdego zapraszamy.